Drei der größten US-Technologie-Unternehmen wollen zusammen Regeln für Künstliche Intelligenz festlegen.

OpenAI, Anthropic und Google wollen eine Selbstregulierungs-Organisation aufbauen. Und zwar wegen Warnungen aus der Branche, dass KI schon bald unkontrollierbar werden könnte.

Mehrere Ex-Mitarbeiter von KI-Unternehmen hatten in den letzten Tagen Alarm geschlagen. Einige warnen vor einer Künstlichen Intelligenz, die die Menschheit auslöschen könnte.

Der Chef von Anthropic hatte am Wochenende dazu aufgerufen, dass KI-Modelle langsamer entwickelt werden sollten. Das haben andere führende Leute aus dem Bereich unterstützt.