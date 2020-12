Das ist ein neuer Temperatur-Rekord. Aufgestellt haben ihn Forschende aus Südkorea und den USA - und zwar mit einem Gerät (KSTAR) in Südkorea, das auch "künstliche Sonne" genannt wird. In dem Gerät werden Teilchen-Reaktionen nachgebildet, die in der Sonne ablaufen. Dafür müssen Ionen von Elektronen getrennt und über längere Zeit sehr stark aufgeheizt werden. Die Forschenden haben es jetzt geschafft, diese Ionen 20 Sekunden lang auf 100 Millionen Grad aufzuheizen. Diese Temperatur hatten sie zum ersten Mal vor zwei Jahren geschafft, damals allerdings nur eineinhalb Sekunden lang. Auch andere Geräte haben eine Dauer von 20 Sekunden noch nie geschafft. Das Ziel der Forschenden ist, in den nächsten fünf Jahren auf 300 Sekunden zu kommen.

Die Idee hinter dem Hitzerekord ist, einen Kernfusions-Reaktor zu bauen und damit Energie zu gewinnen. Zwei Atomkerne sollen sich verbinden und dadurch mehr Energie freisetzen als sie verbrauchen. An dieser Technik wird schon seit den 1960er Jahren geforscht.