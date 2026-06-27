Die Vespa wird 80 Jahre alt und das wird in Rom gefeiert.

Tausende der bunten Motorroller mit Kultstatus sind in der Sommerhitze als Parade durch das historische Zentrum der italienischen Hauptstadt gefahren. Die Route führte unter anderem am Kolosseum und den Kaiserforen vorbei. Am Geburtstagswochenende wurden mehr als 10.000 Vespa-Fans aus der ganzen Welt in Rom erwartet. Die Feierlichkeiten laufen schon seit Donnerstag (25.6). Im Norden Roms ist dafür extra ein Vespa-Village eingerichtet worden, in dem sich die "Vespisti" - die Fans und Mitglieder von Vespa-Clubs aus aller Welt - treffen.

Vespa ist Italienisch und bedeutet "Wespe". Der Motorroller hat seinen Namen, weil der Prototyp so ähnlich wie eine Wespe klang. 1946 rollten im Stammwerk des Herstellers Piaggio in der Toskana die ersten Modelle vom Band. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Vespa als günstiges Fortbewegungsmittel für die breite Masse entwickelt. Sie wurde in den nächsten Jahrzehnten zu einem Kultfahrzeug. Seit Produktionsbeginn wurden laut Piaggio fast 20 Millionen Exemplare verkauft. Seit drei Jahren kämpft Piaggio allerdings mit sinkenden Umsätzen und Gewinnen.