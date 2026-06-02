Eine Banane an der Wand - festgemacht mit Klebeband.

Die Frucht ist Teil des Werkes mit dem Namen "Comedian" vom Künstler Maurizio Cattelan. Die festgeklebte Banane hängt im Centre Pompidou-Metz. Weil sie logischerweise immer wieder vergammelt, muss sie regelmäßig ersetzt werden. Jetzt hat allerdings jemand die Banane aus der Austellung gestohlen. Darüber berichten Medien in Frankreich.

Das Museum hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Banane weggekommen ist. 2019 hat ein Künstler die Frucht auf einer Kunstmesse aufgegessen. Ein anderes Mal schälte ein koreanischer Student sie, weil er gerade Hunger hatte. Vor zwei Jahren wurde sie dann für mehr als fünf Millionen Dollar verkauft - und auch der Käufer hat die Banane anschließend gegessen.

Wenn die Frucht ersetzt wird, muss das nach genauen Regeln ablaufen: Sie wird in einer bestimmten Höhe und einem bestimmten Winkel angebracht. Laut Künstler soll das Ganze den Betrachter dazu anregen, seine Sicht auf Kunst und ihren Wert zu hinterfragen.