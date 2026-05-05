Kunst ist, was der Kritiker so nennt

Ein Team der Loyola University in Chicago in den USA hat Testpersonen abstrakte Bilder vorgelegt - angefertigt nicht von einem Künstler oder einer Künstlerin, sondern von einer Software. Die Bilder wurden höchst unterschiedlich bewertet. Den einen gefielen zum Beispiel symmetrische Bilder besser, den anderen weniger. Der Blick änderte sich allerdings schlagartig, als die Testpersonen auch die Meinung vermeintlich professioneller Kunstkritiker vorgelegt bekamen. So gut wie alle passten in dem Test ihr Urteil so an, dass es dem der Kritiker entsprach.

Allerdings sehen die Forschenden ihre Studie selbst nur als Stichprobe: Sie arbeiteten mit einer sehr kleinen Zahl von 42 Testpersonen.