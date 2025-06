Ein kunstbegeisterter MIT-Ingenieur, der nebenbei schon mal ein Ölgemälde restauriert, steckt hinter dieser neuen Entwicklung.

Es geht um eine Art laminierte Maske, mit der alte Gemälde viel schneller restauriert werden können. Im Fachmagazin Nature beschreibt er einen ersten gelungenen Versuch mit einem Bild aus dem 15. Jahrhundert, das er in wenigen Stunden restaurieren konnte - statt der sonst üblichen Monate.

Beschädigte Gemälde werden sonst untersucht, gereinigt, bevor per Hand jede einzelne Stelle ausgebessert wird. Bei der neuen Methode erstellt ein Programm, das mit Photoshop und KI arbeitet, eine Maske, die aus zwei Laminat-Schichten besteht, die an den entscheidenden Stellen mit Farbpigmenten bedruckt werden. Dieser Überzug wird dann auf das Originalbild gelegt und mit einem Spray fixiert. Das geht nicht nur schneller, sondern lässt sich auch rückgängig machen, wenn man will. Unklar ist, welchen Schaden das Original unter der Maske möglicherweise langfristig nimmt. Das muss noch genauer untersucht werden, bevor die Methode angewendet werden kann.