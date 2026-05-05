Ist der Sportschuh mal durchgelaufen und kommt auf den Müll, dann kann er eigentlich nur noch verbrannt werden.

Es ist praktisch unmöglich, ihn zu recyceln. Denn normalerweise sind da verschiedene Plastiksorten miteinander verklebt, damit er funktioniert – damit er an der einen Stelle federt und an der anderen eben nicht nachgibt.

Fraunhofer-Forschende wollen das alles mit einem Material schaffen. Sie hatten schon zusammen mit einem Sportartikelhersteller eine Sohle entwickelt, die alles mit nur einem Material können soll. Jetzt ging es noch darum, dass auch der Rest des Schuhs aus diesem Material ist.

Dieses Material ist laut Fraunhofer ein thermoplastisches Co-Polyester-Elastomer. Damit es unterschiedliche Formen und Eigenschaften bekommt, wird es in Zacken oder Rippen geformt, dann gestapelt und zu einem Schuh verbunden.