Wir produzieren und verbrauchen immer mehr Plastik - aber beim Recycling gibt es kaum Fortschritte.

Ähnlich wenig Plastikmüll wurde sortiert und recycelt - wahrscheinlich weil es zu teuer ist. Die Forschenden schreiben, am meisten Plastik wird für Verpackungen genutzt. Weil das zum Großteil Einmal-Produkte sind, landen sie schneller im Müll als fest verbauter Kunststoff zum Beispiel in Gebäuden, Haushaltsgeräten und Autos.

Hoher Plastikverbrauch in Industrieländern

Den höchsten Pro-Kopf-Plastikverbrauch haben laut der Studie die USA, gefolgt von Japan und der EU. Bei der Entsorgung gibt es einen Trend hin zur Müllverbrennung. Besonders in ärmeren Ländern landet der Müll oft auch einfach in der Umwelt. Gerade in diese Länder exportieren viele reiche Länder aber ihren eigene Kunststoffabfälle.