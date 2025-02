Weltweit werden immer mehr Menschen kurzsichtig - und das liegt wohl vor allem an der vielen Zeit, die wir vor Bildschirmen verbringen.

Zu dem Thema gab es schon einige Studien - und die hat jetzt ein südkoreanisches Forschungsteam in einer Metaanalyse ausgewertet. Eingeflossen sind 45 frühere Studien, an denen insgesamt mehr als 335.000 Probandinnen und Probanden teilgenommen hatten. Die waren im Schnitt etwa neun Jahre alt - denn Kurzsichtigkeit beginnt meist schon im Kindesalter.

Ergebnis der Überblicksstudie: Eine Stunde Bildschirmzeit pro Tag zeigt kaum Effekte - aber jede Stunde mehr vor einem Bildschirm erhöht das Risiko für Kurzsichtigkeit. Konkret sagen die Forschenden: Mit jeder zusätzlichen Stunde Bildschirmzeit steigt das Risiko, kurzsichtig zu werden, um 21 Prozent. Erst ab mehr als vier Stunden steigt das Risiko nicht mehr ganz so schnell.

Laut den Forschenden wird Kurzsichtigkeit auch gefördert, wenn wir verschiedene Bildschirme verwenden - also Smartphone plus Computer plus Tablet.