Aber damit nicht genug: Forschende aus den USA haben Labor-Ratten jetzt beigebracht, Auto zu fahren - zumindest eine Art Spielzeug-Auto, das die Wissenschaftler gebaut haben. Es setzt sich in Bewegung, wenn die Ratten mit ihren Pfoten auf Kupferkontakte im Boden des Wagen treten. Je nachdem, welchen Draht sie dabei berühren, fährt das Auto nicht nur los, sondern dreht sich auch.

So konnten die trainierten Labor-Ratten das Auto gezielt zu einer Futterquelle steuern und bekamen eine Belohnung. Einer der Beteiligten Forscher hat dem New Scientist gesagt, dass die Experimente zeigen, wie flexibel Ratten auf neue Herausforderungen reagieren können. Die Forschenden stellten demnach auch fest, dass Autofahrenlernen die Tiere entspannte, was sich in ihrem Hormonspiegel zeigte. Warum das so ist, soll jetzt untersucht werden.