Wenn du in Deutschland cool bist, bist du sehr wahrscheinlich auch in den USA, Australien oder China cool.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung von Forschenden aus den USA und Chile. Das Team hat knapp 6000 Menschen aus unterschiedlichen Ländern danach gefragt, was für sie "cool" bedeutet. Die Länder liegen auf unterschiedlichen Kontinenten, mit unterschiedlichen Kulturkreisen. Trotzdem hielten die Befragten meist die gleichen Eigenschaften für cool. Das sind zum Beispiel: extrovertiert sein, an sich selbst denken, Macht haben, und abenteuerlustig, offen und unabhängig sein. Die Forschenden hatten eigentlich gedacht, dass Menschen in Asien oder Südamerika es nicht cool finden, wenn jemand erstmal nur an sich denkt oder besonders extrovertiert ist. Aber es ist wohl so, dass Menschen überall auf der Welt diejenigen cool finden, die Konventionen infrage stellen und andere zu Veränderungen bewegen.