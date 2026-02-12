Lärm nervt nicht nur uns Menschen, er macht auch Vögeln zu schaffen.

Eine Studie aus den USA zeigt, dass von Menschen verursachter Lärm ihnen schadet, und zwar weltweit. Das gilt sowohl für Straßenverkehr und Baustellen, aber auch für Flugverkehr. Solche lauten Geräusche wirken sich darauf aus, wie Vögel kommunizieren, Nahrung suchen und sogar auf ihre Fortpflanzung. Das Team analysierte Daten, die seit 1990 veröffentlicht wurden, zu 160 Vogelarten auf allen Kontinenten.

Eine der Forscherinnen erklärt, dass Vögel stark auf Informationen angewiesen sind, die sie hören. Denn sie singen beispielweise, um Partner zu finden, warnen sich gegenseitig vor Feinden, und Küken rufen nach ihren Eltern. Lärm stört all das.

Bei etwa 60 Prozent der Vogelarten weltweit werden die Populationen kleiner. Das liegt vor allem an Landwirtschaft und Abholzung, aber wohl auch am Lärm.

Das Team schreibt, der Umstieg auf leise Elektroautos könnte Vögeln nutzen. Und es wäre auch gut, wenn laute Maschinen außerhalb der Brutzeiten genutzt würden.