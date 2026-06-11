Ein deutsches Forschungsteam hat das verantwortliche Bakterium Borrelia recurrentis genauer untersucht. Der Studie zufolge nutzt es eine Gruppe bestimmter Proteine, um das menschliche Immunsystem auszutricksen. Die Proteine verbinden sich mit Proteinen in unserem Blut und verhindern so, dass die Immunabwehr aktiviert wird.
Das ist nicht alles: Die Proteine kapern auch noch einen Baustein aus dem Blut - auf diesem Weg können sie unbemerkt ins Gewebe eindringen.
Krankheit wird in Forschung vernachlässigt
Die neuen Infos könnten in Zukunft Diagnosen leichter machen und vielleicht auch ein Ansatz für eine Impfung sein.
Die Erkrankung kann mit Antibiotika behandelt werden - unbehandelt
führt jeder fünfte Fall zum Tod. Das Läuserückfallfieber wird durch
Körperläuse übertragen und gilt als eine der vernachlässigten
Infektionskrankheiten. Es ist vor allem in ärmeren Teilen der Welt ein
Thema, aktuell etwa in Nordostafrika.