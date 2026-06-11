Das Läuserückfallfieber ist tückisch: Erst bekommt man Fieber, dann geht es einem wieder gut, man scheint gesund - bis der nächste Fieberanfall kommt.

Ein deutsches Forschungsteam hat das verantwortliche Bakterium Borrelia recurrentis genauer untersucht. Der Studie zufolge nutzt es eine Gruppe bestimmter Proteine, um das menschliche Immunsystem auszutricksen. Die Proteine verbinden sich mit Proteinen in unserem Blut und verhindern so, dass die Immunabwehr aktiviert wird.

Das ist nicht alles: Die Proteine kapern auch noch einen Baustein aus dem Blut - auf diesem Weg können sie unbemerkt ins Gewebe eindringen.