Kanadas Premierminister Mark Carney kritisiert das. Er schreibt auf X, dass der See den Namen schon vor mehr als 400 Jahren erhielt - lange bevor Kanada oder die Vereinigten Staaten gegründet wurden. Der Name stammt vom indigenen Huronenstamm. In ihrer Sprache bedeutet "Ontari'io" etwa: "Der See ist schön, der See ist groß".
Spott kommt auch von New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul: Sie schreibt auf X, dass Trump aus dem bekannten Akronym "HOMES" "SHAME" gemacht habe - also Schande.
In den USA lernen Schülerinnen und Schüler, sich die Namen der fünf Großen Seen Nordamerikas mit dem Akronym "HOMES" zu merken. Die Buchstaben stehen für Huron, Ontario, Michigan, Erie und Superior. Ersetzt man "Ontario" jetzt durch "America", entsteht das Akronym "SHAME".