In den Parlamenten der deutschen Bundesländer sind Frauen deutlich in der Unterzahl.

Das Statistische Bundesamt sagt, dass nur ein Drittel der Landtags-Abgeordneten Frauen sind. In den letzten zwanzig Jahren habe sich der Anteil kaum verändert. Auch im Bundestag ist der Wert fast gleich.

Von den Landesparlamenten ist Hamburg am ausgeglichensten, was das Geschlecht angeht. Da machen Frauen fast die Hälfte aus. Den geringsten Frauenanteil gibt es laut dem Bundesamt im bayerischen Landtag - mit weniger als einem Viertel.

Eine Historikerin hat der Katholischen Nachrichtenagentur gesagt: Um mehr Frauen in die Parlamente zu holen, müssten mehr Parteien gewählt werden, die eine interne Frauenquote haben.