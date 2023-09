Viele denken, das ist ein Effekt der Corona-Pandemie - aber die hat den Trend wohl nur verstärkt. Das schließt das Studienteam aus seiner Analyse von Umzugs-Statistiken in Deutschland. Um 2009 registrierten fast nur Großstädte und ihr Umland ein Plus an Zuzüglern. Um 2019 waren dann viele Dörfer und Kleinstädte die Gewinner - auch jenseits der Speckgürtel von Städten. Dörfer und Kleinstädte ziehen vor allem junge Familien an - aber auch Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, die die Digitalisierung für sich nutzen.

Von dieser neuen Landlust profitieren aber nicht alle ländlichen Regionen - rund ein Drittel von rund 3.500 Gemeinden schrumpft immer noch. Und der Zuzug von Menschen ist noch kein Selbstläufer für eine gute Dorfgemeinschaft, betont das Studienteam. Es hat Neulinge und Alteingesessene interviewt - und sagt: Alle müssen aufeinander zugehen.