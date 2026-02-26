Während wir unserm Gegenüber was Wichtiges erklären, wandert dessen Blick zum Handy - das kann ziemlich nervig sein.

Und sowas machen im Landtag von Baden-Württemberg vor allem männliche Abgeordnete, sobald eine Frau vorne am Rednerpult steht. Das haben drei deutsche Forscher festgestellt und berichten darüber im Journal of Politics.

Die Forscher haben sich mehr als 140 Debatten im Stuttgarter Parlament angeschaut. Dabei kam raus: Wenn eine weibliche Abgeordnete spricht, sind Männer im Schnitt fast sechs Prozent weniger aufmerksam. Sie checken dann kurz mal Nachrichten auf dem Handy oder unterhalten sich mit ihren Sitznachbarn. Dagegen schenken Frauen allen Geschlechtern gleichermaßen Aufmerksamkeit.

Gleiche Aufmerksamkeit auch wichtig für Demokratie

Generell ist der Frauenanteil im Landtag von Baden-Württemberg nicht besonders hoch: Im untersuchten Zeitraum war nur ein Viertel der Abgeordneten weiblich. Und wenn die Politikerinnen dann auch noch weniger Aufmerksamkeit für ihre Reden bekommen, ist das laut den Forschern problematisch für die Demokratie. Denn Frauen können nur dann den gleichen Einfluss in Parlamenten ausüben, wenn sie auch denselben Respekt und dieselben Chancen bekommen wie Männer.