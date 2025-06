Kartoffeln und Tomaten haben ein Problem mit einem winzigen Parasiten im Boden. Der greift ihre Wurzeln an und kann für große Ernteausfälle sorgen.

Forschende an der Uni Kobe in Japan haben jetzt vielleicht eine Lösung dagegen gefunden. Und die fußt auf einer neu entdeckten Wechselwirkung.

Kartoffeln produzieren ein Molekül namens Solanoeclepin C. Dieses Molekül wird im Boden von Mikroben in Solanoeclepin B und dann in Solanoeclepin A umgewandelt. Und erst wenn die Parasiten diese umgewandelten Moleküle wahrnehmen, schlüpfen sie. Die Forschenden sagen, dass ist eine bisher unbekannte Art der Interaktion zwischen Pflanzen, Mikroben und Parasiten.

Parasiten vorher schlüpfen lassen

Und sie folgern: Man könnte damit die Parasiten austricksen. Und zwar, indem man die Schlüpf-Moleküle auf die Felder bringt, bevor die Pflanzen angebaut werden. Dann würden die Parasiten schon vorher schlüpfen - und die Pflanzen später nicht mehr befallen können.