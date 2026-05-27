Seit letzter Woche fördert der Bund elektrifizierte Landmaschinen und die Umrüstung auf Biokraftstoffe. Aber gibt es überhaupt schon Elektro-Trecker?

Ganz kleine, so genannte Garten-Traktoren, gibt es einige mit Elektromotor. Von den etwas größeren Kompakt-Traktoren hat bisher nur Hersteller Fendt einen auf dem Markt. John Deer hat ebenfalls ein Modell entwickelt. Das wurde schon vorgestellt, ist aber noch nicht zu kaufen. Die ganz großen Modelle laufen allerdings alle noch nicht elektrisch.

Im Schnitt haben E-Trecker eine Akkulaufzeit von etwa fünf Stunden. Ab nächstem Jahr will Ex-VW-Chef Herbert Diess aber einen Traktor anbieten, bei dem man die Akkus wechseln kann. Theoretisch könnte der dann ohne lange Tankpausen rund um die Uhr im Einsatz sein.



