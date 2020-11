In China essen die Menschen im Schnitt inzwischen ähnlich viele Eier wie wir in Europa - mehr als 220 Stück pro Kopf in einem Jahr.

Zum ersten Mal hat jetzt eine Langzeitstudie untersucht, wie sich dieser Eier-Konsum in China auswirkt. Fast 20 Jahre lang sammelte ein internationales Forschungsteam Daten von mehr als 8500 Erwachsenen. Das Ergebnis: Wer viele Eier isst, der hat offenbar ein deutlich höheres Risiko, an Diabetes zu erkranken. Dieses Risiko war laut der Studie besonders groß bei Menschen, die mehr als ein Ei am Tag essen. Es ist um 60 Prozent höher gewesen als bei vergleichbaren Probanden, die weniger Eier essen. Die Forschenden weisen darauf hin, dass Eier nur ein Faktor sind und auch andere Ernährungsfaktoren bei Diabetes eine Rolle spielen. Andere Studien aus der Vergangenenheit hatten zum Teil nahegelegt, dass Eier das Diabetes-Risiko sogar senken könnten.