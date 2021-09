"Computer: Hähnchen bitte, gegrillt."

Mit solchen Sätzen bestellen Menschen in Science-Fiction-Filmen ihr Essen. Das wird dann in einem Automaten hergestellt. In Echt ist so ein Replikator noch Zukunftsmusik - ein Forschungsteam der Columbia University in New York sagt aber, dass es dabei einen Schritt weiter ist.

Mit einem 3D-Drucker stellten die Forschenden eine dünne Scheibe Hähnchenfleisch her. Statt es im Ofen oder auf dem Grill zu garen, probierten sie was Neues: Per Computer wurden blaue und rote Laserstrahlen über das Fleisch gefahren. Das blaue Licht garte das Fleisch, das Infrarotlicht sorgte fürs Rösten wie vom Grill.

Ergebnis: Das Fleisch war nicht nur gut durch, sondern schmeckte auch Testessern in einer Blindverkostung besser als normal gegartes Fleisch. Kein Wunder: Es war durch den Laser weniger geschrumpft und hatte auch weniger Wasser verloren, war also noch saftiger.

Jetzt fehlen laut den Forschenden noch Computerprogramme und Rezepte, um in Zukunft vollautomatisch kochen lassen zu können.