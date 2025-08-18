Wenn es laut ist, dann bringt's manchmal nichts, gegen den Lärm anzuschreien.

Das haben anscheinend auch Wasseramseln begriffen und weichen auf andere Signale aus. Die Vögel leben an Gebirgsbächen, die manchmal auch ziemlich laut rauschen. Dort singen Wasseramsel-Männchen, um Weibchen anzulocken. Sind sie alleine, dann versuchen sie, den Bach zu übertönen. Aber sobald eine potentielle Partnerin auftaucht, werden sie ruhiger. Forschende unter anderem vom Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz haben festgestellt, dass die Wasseramseln dann anfangen, zu blinzeln.

Ähnlich wie Handzeichen bei uns Menschen könnte das Blinzeln Botschaften für andere enthalten. Denn die Augenlieder von Wasseramseln sind weiß und auf ihrem dunklen Gefieder gut zu sehen. Wasseramseln wechseln also je nach Umgebung zwischen verschiedenen Sinnen und das ist bei Tieren noch gar nicht so häufig beobachtet worden.