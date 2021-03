Als der Film Matrix herauskam, wurde es viel diskutiert: Wie wahrscheinlich ist es, dass wir in einer Alien-Simulation leben?

Ein Wissenschaftsteam schreibt im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society A: Die Wahrscheinlichkeit liegt weit unter 50 Prozent. Uns Menschen samt unserer Gedanken zu simulieren wäre von der Rechenleistung her zwar theoretisch möglich. Dabei bleibt es aber nicht: Wir sind von einer Umwelt umgeben, die physikalischen Gesetzen folgt - auch das fordert eine riesige Rechenleistung. Da könnte sich eine Simulation allerdings anpassen: Wenn ein Mensch nur durch die Gegend fährt, würde die Umgebung nur oberflächlich simuliert - schaut er sich dagegen im Labor etwas unter dem Mikroskop an, wird die Simulation genauer - wie eine Art Zoom aufs Detail.

Die Autoren halten es trotzdem für unplausibel: zu viel Aufwand, Fehler würden zwangsläufig auftreten. Allerdings kommt es ihnen komisch vor, dass wir bisher noch keine andere Zivilisation entdeckt haben - das würden sich Aliens in einer Simulation vermutlich sparen. Das wäre ein Argument dafür, dass wir doch in einer Simulation leben.