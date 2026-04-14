Ein wichtiger Baustein für die Entstehung von Leben ist Phosphor.

Und dieses Element findet sich wohl auch beim Jupiter. Forschende aus Österreich haben bekanntgemacht, dass sie in der Atmosphäre des Jupitermondes Io Phosphor nachweisen konnten - und das obwohl es dort extrem lebensfeindlich und vulkanisch ist. Womöglich könnten aber Ios Nachbarmonde lebensfreundlich sein, denn die sind viel kälter.

Io ist der kleinste der Jupitermonde, kein anderer Mond in unserem Sonnensystem ist so vulkanisch aktiv. Das Team wertete Daten eines Magnetfeld-Messgeräts aus, die schon etwa 30 Jahre alt sind. Damals flog die Galileo-Sonde an Io vorbei. Der Mond ist etwa 420.000 Kilometer vom Jupiter entfernt. Die Daten deuten daraufhin, dass es in der Umgebung Phosphor gibt. Messungen von neueren Sonden sollen bald mehr darüber herausfinden, ob und wieviel Phosphor es auf den benachbarten Eismonden gibt.

Die Studie ist im Fachjournal "Astronomy and Astrophysics" erschienen.