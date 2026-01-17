Wer hat wie viel Lust auf Sex?

Das ist im Leben oft ein wichtiges Thema. Ein Psychologieteam hat Daten von fast 70.000 Menschen in Estland ausgewertet. Wie alt sind die Menschen, Mann oder Frau, wie viele Kinder haben sie, welchen Beruf - und vor allem: wie viel Lust haben sie auf Sex? Und dabei zeigte sich: Wie viel Sex wir wollen, hat stark mit unserem Alter und unserem Geschlecht zu tun. Männer wollen generell mehr Sex als Frauen. Mit dem Alter wird die Lust auf Sex weniger, aber bei Frauen ist dieser Trend deutlicher. Frauen verlieren ihre Lust auch nach einer Geburt - bei Männern sorgt eine große Familie dagegen für mehr Lust. Interessant finden die Forschenden, dass bei Frauen das sexuelle Verlangen zwischen 20 und 30 am höchsten ist, bei Männern dagegen rund um das 40. Lebensjahr.

Die Forschenden sagen: Lust ist eine komplexe Sache, aber dass Lust sich ändert, ist normal.



