Obwohl Berufstätige mit hohen Abschlüssen erst spät in den Jobmarkt starten, arbeiten sie in ihrem Leben mit Abstand am längsten.

Das zeigt eine neue Untersuchung vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für demografische Forschung. Laut den Zahlen für Deutschland aus 2025 haben Männer mit hohem Bildungsstand - also zum Beispiel einem Hochschulabschluss - eine Lebensarbeitszeit von fast 41 Jahren im Schnitt. Damit arbeiten sie mehr als neun Jahre mehr als Männer mit niedriger Bildung.

Größere Unterschiede bei Frauen