Sängerinnen und Sänger sterben im Schnitt früher, wenn sie berühmt sind.

Den statistischen Zusammenhang zeigt eine vergleichende Studie der Uni Witten/Herdecke mit knapp 650 Teilnehmenden. Das Team hat herausgefunden, dass das Sterberisiko von Sängerinnen und Sängern mit Erfolg ein Drittel höher ist. Die Lebenserwartung derjenigen, die keinen großen Erfolg hatten, war allerdings viereinhalb Jahre höher.

Eine der Studienautorinnen hat dem ORF gesagt, dass Ruhm damit ähnlich schädlich ist wie Gelegenheitsrauchen. Die Künstlerinnen und Künstler litten oft unter der öffentlichen Aufmerksamkeit, wenig Privatsphäre und Performancedruck. Außerdem sei es relativ einfach, an Drogen zu kommen. Das Team findet, dass die Risikofaktoren von Berühmtheit noch besser erforscht werden müssen.