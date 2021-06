Wie lang kann ein Mensch leben, wenn wirklich alles optimal läuft?

Das Wissenschaftsteam eines Biotech-Unternehmens hat das untersucht und kommt zu dem Schluss: Maximal 120 bis 150 Jahre. So lange können Menschen den Erkenntnissen der Forscher zufolge leben, wenn die Kombination aus Glück und Genetik stimmt. Ihre Studie ist im Fachmagazin Nature Communications erschienen.

Die Wissenschaftler haben Menschen in den USA, Großbritannien und Russland untersucht. Um deren Gesundheit zu beurteilen, schauten sie sich unter anderem Veränderungen in der Anzahl der Blutkörperchen an und die täglich zurückgelegten Schritte und analysierten die Werte nach Altersgruppen. Denn die Forscher sagen: Wie schnell und in welchem Umfang sich die Blutkörperchen oder die Mobilität nach einer Störung wieder erholen, gibt Aufschluss darüber, wie gut sich der Körper insgesamt regenerieren kann.

Ergebnis: Je älter die Probandinnen und Probanden waren, desto schlechter gelang es dem Körper nach Problemen, sich wieder zu erholen und die Blutkörperchen und den Gang auf ein stabiles Niveau zurückzubringen.