Die Lebenserwartung ist über die Jahrhunderte hinweg immer weiter angestiegen.

Dank gesundem Essen und guter medizinischer Versorgung werden Menschen heute zum Teil über 100 Jahre alt. Eine Analyse von US-Forschenden zeigt allerdings, dass damit jetzt langsam Schluss ist. Falls nicht irgendwelche Wundermittel erfunden werden, die uns verjüngen, wird die Lebenserwartung nicht mehr weiter so stark steigen.

Die Forschenden haben Daten aus den acht Ländern mit der höchsten Lebenserwartung ausgewertet. Deutschland war nicht mit dabei. In den meisten dieser Länder gab es in den letzten 30 Jahren keine extreme Verbesserung bei der Lebenserwartung mehr. Das heißt auch: Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die jetzt geboren werden, 100 Jahre alt werden, ist eher gering. Bei Frauen liegt sie laut der Analyse in den untersuchten Ländern bei fünf Prozent, bei Männern bei knapp zwei Prozent.

Die Forschenden schreiben: Die Lebenserwartung kann nur noch in den Ländern stark steigen, in denen sie im Moment noch nicht so hoch ist.