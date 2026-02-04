Tiefkühlpizza ist ungesund - Käse und Fleisch sorgen für viel Fett, und der Teig ist auch nicht besonders nahrhaft.

Forschende der Hochschule Bremerhaven wollen das aber ändern. Sie arbeiten an Rezepten, wie Tiefkühlpizzen unserem Körper gute Nährstoffe bringen könnten. Vor allem soll die Pizza mehr Ballaststoffe haben.

Das könnte man erreichen durch Vollkorngetreide oder Ackerbohnenmehl im Teig. Auch Schalen von Hülsenfrüchten oder Faserstoffe von ausgepresstem Obst könnten in die Pizza mit eingearbeitet werden. Noch ist das alles eher am Anfang, und bei zu viel Veränderung schmeckt die Pizza auch nicht mehr nach Pizza.

Jetzt sollen die Erkenntnisse erst mal auf einer Messe für Biolebensmittel vorgestellt werden. Das Team arbeitet auch daran, Dosensuppen, Cracker und Gemüsebällchen gesünder zu machen.