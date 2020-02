Forschende haben im Fachmagazin Plos One ein neues Modell vorgestellt, mit dem die Lebensmittelverschwendung genauer berechnet werden soll. Bisher werden Zahlen der Welternährungsorganisation verwendet. Die geht davon aus, dass etwa ein Drittel aller Lebensmittel weltweit im Müll landen.



Das neue Modell gibt in Kalorien an, wie viel Lebensmittel in einem Land angeboten werden. Davon wird der Kalorienverbrauch der Bevölkerung abgezogen. Demnach liegt die Zahl der unverbrauchten Kalorien und damit der weggeworfenen Lebensmittel teilweise doppelt so hoch wie bisher angenommen. Und die Lebensmittelverschwendung hängt auch davon ab, wie reich ein Land ist. Sobald ein Land eine gewisse Grenze überschreitet, steigt die Lebensmittelverschwendung stark an, bevor sie sich auf einem hohen Level einpendelt.



Es gibt aber auch Kritik an diesem Modell: Auch das basiere nur auf Schätzungen und solle deswegen nicht überbewertet, aber weiterentwickelt werden.