Zweifel können uns helfen, wichtige Ziele im Leben zu erreichen - nämlich dann, wenn wir unsere Zweifel anzweifeln.

Zu diesem Schluss kommt ein Psychologieprofessor aus Ohio in den USA. Seine Studie ist im Fachblatt Self and Identity erschienen. Er beschreibt darin einen Versuch mit knapp 270 Leuten, die online Fragen beantworten sollten. Durch Schreibübungen sollten die Leute unbewusst dazu gebracht werden, ihren eigenen Gedanken entweder mehr oder weniger zu vertrauen.

Vorher und nachher wurden sie gefragt, wie sehr sie daran glauben, für sie wichtige Lebensziele zu erreichen - etwa einen bestimmten Beruf zu ergreifen. Die Personen, deren Vertrauen ins eigene Denken - also auch an ihre Zweifel - geschwächt worden war, glaubten stärker daran, ihre Ziele erreichen zu können.

Der Forscher schreibt: Die Methode sollte man nicht unbedacht nutzen, denn Zweifel haben ihren Sinn. Aber ab und zu kann es sinnvoll sein, eigene Zweifel zu hinterfragen.



