Viele Menschen bräuchten neue Organe - aber Spender-Organe sind knapp.

Eine Idee ist, Organe von Tieren in Menschen zu transplantieren. Jetzt gibt es die Ergebnisse von so einem Versuch - und zwar hatte ein Mann eine Leber von einem Schwein bekommen.

Komplikation nach über einem Monat

Das Schwein war vorher genetisch so verändert worden, dass eine Abstoßungsreaktion unwahrscheinlicher wird. Tatsächlich sah es auch erstmal gut aus: In den ersten Wochen nach der Transplantation ging es dem Mann besser.

Aber nach etwas mehr als einem Monat trat eine Komplikation auf und die Schweine-Leber wurde wieder entfernt. Der Mann lebte noch fast ein halbes Jahr und starb dann an anderen Komplikationen.

Erst der Anfang bei Mensch-Tier-Transplantation

Forschende im Bereich Transplantation sagen: Dieser Versuch mit der Schweine-Leber ist ein Meilenstein. Das jetzt sei zwar erst der Anfang, aber ein sehr wichtiger Fortschritt für Transplantionen von Tier-Organen.

Lungen, Herzen und Nieren von Schweinen wurden auch schon transplantiert. Die Leber ist als Organ aber noch etwas komplexer.