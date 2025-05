KIs gibt es schon für vieles - jetzt gibt es auch LegoGPT.

Forschende der Carnegie-Mellon-Universität in den USA haben eine Software entwickelt, die Lego-Projekte erstellt: Man sagt, was man gern bauen würde, die KI spuckt die Bauanleitung dafür aus.

Im Prinzip funktioniert das Tool so, dass erst einmal ein 3D-Objekt erstellt wird. Die KI wandelt das dann in Konstruktion aus Legosteinen um und zeigt dann noch in einem letzten Schritt, wie man sie baut. LegoGPT kann auch Objekte in verschiedenen Farben konstruieren oder ihnen ein komplettes Farbdesign verpassen. Außerdem kontrolliert die Software nach Angaben ihrer Entwickler auch, ob das, was gebaut werden soll, am Ende auch stabil ist.

Als Beispielprojekte werden allerdings eher einfache Formen wie ein Stuhl oder die grobe Form eines Autos oder Schiffs gezeigt. Komplexe Legomodelle, wie zum Beispiel ein ganzes Haus, kann die KI aber offenbar nicht.

Die Lego-KI basiert auf einer KI-Anwendung von Meta. Die Forschenden haben ihr Tool auf einer öffentlichen Software-Plattform veröffentlicht.