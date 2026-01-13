Wer in Lettland Auto fährt und mit mehr als 1,5 Promille Alkohol am Steuer erwischt wird, muss seinen Führerschein abgeben.

Das ist nicht überraschend und vermutlich in den meisten Ländern so. In Lettland muss man aber, neben dem Lappen, auch noch sein Auto abgeben - und zwar für immer.

Seit drei Jahren dürfen die Behörden die Autos von betrunkenen Fahrerinnen und Fahrern dauerhaft beschlagnahmen. Inzwischen sind dadurch mehr als 2.000 Autos zusammengekommen. Einige wurden verkauft - andere an die Ukraine gespendet.

Die Polizei in der Hauptstadt Riga sagt, dass das Gesetz wirkt. Inzwischen gebe es deutlich weniger schlimme Unfälle in Lettland als früher.