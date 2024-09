Das zeigt eine Studie mit über 80 adipösen Sechs- bis Zwölfjährigen, die gerade im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde. Ein Teil erhielt ein Jahr lang täglich eine Injektion mit Liraglutid - ein Wirkstoff, der vor allem den Appetit hemmt. Der Kontrollgruppe wurde ein Placebo gespritzt. Die Teilnehmenden wurden die ganze Zeit individuell beraten, wie sie eine gesunde Ernährung einhalten und regelmäßig körperlich aktiv sein können.

Ergebnis: Bei den Kindern in der Liraglutid-Gruppe verringerte sich der Body-Mass-Index im Schnitt um fast sechs (5,8) Prozent. In der Testgruppe nahm er dagagen um mehr als anderthalb (1,6) Prozent zu. Forschende, die nicht an der Studie beteiligt waren, sagen, dass der Effekt deutlich größer ist, als bei bisher üblichen Therapien.

Übergewicht ist die häufigste chronische Erkrankung bei Kindern und kann zu weiteren Problemen wie Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen führen.