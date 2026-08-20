Welche Firmen machen trotz des Kriegs gegen die Ukraine noch immer Geschäfte mit Russland?

In Lettland kann man sich das jetzt im Netz angucken. Das Statistikamt hat eine Liste online gestellt. Auf der stehen rund 170 lettische Firmen, die weiter Waren an den Nachbarn Russland verkaufen oder von da importieren. Manche Medien in Lettland sprechen schon von der "Liste der Schande".

Durch ein neues Gesetz müssen die Namen inzwischen öffentlich gemacht werden. Ziel ist, dass zum Beispiel Kooperationspartner entscheiden können, ob sie trotz der Russland-Geschäfte noch mit dem Unternehmen zusammenarbeiten wollen.

Die gelisteten Firmen arbeiten in Bereichen, für die es keine Handelssanktionen gibt - sie stellen z.B. Lebensmittel oder Medikamente her. Sie können also selbst entscheiden, ob sie noch mit Russland handeln. Etliche Firmen in Lettland haben ihre Geschäfte freiwillig eingeschränkt.