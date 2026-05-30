Die litauische Hauptstadt Vilnius ist gerade voll in pink dekoriert.

Die Kommune feiert "Pink Break" - ein Fest zu Ehren einer traditionellen litauischen Sommer-Suppe aus roter Beete, Kartoffeln, Kefir, Eiern, Gurken und Dill. Die Stadt hat rund 600.000 Einwohnende und erwartet an diesem Wochenende etwa 100.000 Gäste aus dem In- und Ausland. Die Tageszeitung Lietuvos rytas berichtet, dass wie beim Karneval, die Menschen in pink und als Suppenzutaten verkleidet herumlaufen.

Das Festival soll auch den Tourismus in dem baltischen EU-Land ankurbeln. Höhepunkt ist eine pinke Parade an Land und mit Booten auf dem Fluss Neris.