Die Rede ist von einer literarischen Sensation, dabei geht es nur um den Aufsatz eines Abiturienten.

Der Aufsatz stammt allerdings von Max Frisch - viele kennen den Schweizer Schriftsteller aus dem Deutschunterricht. Er gilt als einer der bedeutendsten europäischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Der verschollene Text ist nach fast 100 Jahren wieder aufgetaucht. Geschrieben hatte ihn Frisch als 19-Jähriger. Und in dem Abituraufsatz findet sich schon ein wichtiges Motiv seines literarischen Werks: nämlich die Kritik an der Technikgläubigkeit. Das Thema verarbeitete Frisch später in seinem Welterfolg "Homo faber".

Ein späterer Schüler an der Schule von Frisch in Zürich hatte die Arbeit in den 1950er Jahren geklaut. Da war Frisch schon ein bekannter Schriftsteller. Vor kurzem schickte der Mann den Aufsatz dann aber an das Max-Frisch-Archiv - um ihn für die Nachwelt zu erhalten.