Hat den Text ein Mensch oder eine KI geschrieben? Das ist für die meisten immer schwerer zu unterscheiden, und das gilt wohl auch für Literatur.

Zwei Psychologinnen und ihr Team berichten im Fachjournal Judgement and Decision Making von ihren Experimenten dazu. Rund 2.500 Erwachsene sollten dabei Kurzgeschichten bewerten, die entweder von einem Autor beziehungsweise einer Autorin oder von ChatGPT im gleichen Stil geschrieben waren. Die Testpersonen waren alle nicht besonders gut darin, zu bestimmen, ob die Geschichte von einem Menschen oder von der KI stammte - auch dann nicht, wenn sie sich mit Literatur auskannten. Nur wer sich viel mit KI-Modellen beschäftigte, erkannte KI-Texte leichter.

Insgesamt wurden die KI-generierten Geschichten von fast allen Testpersonen besser bewertet. Ein Grund könnte laut den Forschenden sein, dass KI-Texte meistens eindeutiger und weniger komplex sind als menschliche Literatur - was viele Lesende inzwischen bevorzugen.