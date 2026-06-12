Große Konzerne und Verbände versuchen offenbar mit immer mehr Geld die Politik der EU zu beeinflussen.

Der Verein Lobbycontrol kommt in seiner Analyse für letztes Jahr auf mehr als 380 Millionen Euro, die dafür ausgegeben wurden. Das sind demnach fast 50 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.

Lobbycontrol spricht von einem Warnsignal für die Demokratie.

Laut der Analyse haben große Tech-Firmen mit das größte Lobbybudget. Der Verein sagt: Tech-Firmen versuchen mit dem Geld zum Beispiel, die Digital-Regeln der EU zu schwächen. Und große Energiekonzerne würden vor allem die aktuellen Krisen nutzen, um Werbung für fossile Energien zu machen.

Aus Sicht von Lobbycontrol haben die Firmen teilweise Erfolg gehabt. So habe die EU-Kommission eine Reihe von Maßnahmen wieder gelockert - unter anderem im Digitalen und der Landwirtschaft.

Der Verein fordert neue EU-Lobbyregeln.