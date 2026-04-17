Das iranische Regime hat die Internetsperre im Land gelockert, auch Festnetz-Telefonate ins Ausland sind wieder möglich.

Damit können die Iranerinnen und Iraner zum ersten Mal seit fast 50 Tagen wieder ins Internet. Die Verbindungen laufen allerdings noch nicht stabil.

Viele Tage nur nationales Netz

Kurz nach den Angriffen von USA und Israel hatte das iranische Regime den Internetzugang für die meisten Menschen eingeschränkt. Sie kamen nur noch ins nationale Netz - dort gab es nur staatlich genehmigte Websites, also kein Social Media und auch keine Google-Dienste. Ausnahmen gab es zum Beispiel fürs Militär.

Offiziell hatte die Internetsperre Sicherheitsgründe. Beobachter gehen aber davon aus, dass das Regime verhindern wollte, dass Informationen oder die Stimmung im Land nach außen dringen.