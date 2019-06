Berufsverbände und Paketzusteller warnen schon vor Lieferengpässen, etwa bei Paketen, Supermarktwaren oder Sprit an Tankstellen. Deshalb will die Logistikbranche jetzt gezielt um Frauen werben. Sie will durch größere Fahrhäuser, Toiletten an Bord und flexiblere Arbeitszeiten den Beruf attraktiver machen. Zur Zeit sind nicht mal zwei von 100 LKW-Fahrenden weiblich.

Was die Situation schwierig macht: Immer mehr Fahrer gehen in Rente, gleichzeitig nimmt die Zahl der Transporte zu - auch wegen des Online-Handels. Und: Seit der Abschaffung der Wehrpflicht machen tausende Menschen jährlich weniger einen LKW-Führerschein, der bei der Bundeswehr umsonst ist.