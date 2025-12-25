In London ist wieder ein großer Klumpen aus verhärtetem Fett, Öl und anderen Abfällen entdeckt worden, der Probleme macht in den Abwasserkanälen.

Laut dem Wasserversorger wiegt der Klumpen etwa 100 Tonnen. Arbeiter entdeckten den sogenannten Fettberg im Stadtteil Whitechapel. Er ist etwa 100 Meter lang. 2017 war dort schon mal eine ähnliche Verstopfung entstanden. Die war so riesig, dass eine Probe davon sogar im Museum of London ausgestellt wurde.

Die Wasserversorger warnten, dass Fette, Öle und Feuchttücher nicht ins Abwasser sollten, weil sie da ernsthafte Schäden verursachen. Die Entfernung des Klumpens könnte Wochen dauern.