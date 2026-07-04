Das British Museum in London hat so viele Tickets an einem Tag verkauft wie noch nie.

Das meIdet das Fachmagazin ARTnews. Innerhalb von 24 Stunden war eine Ausstellung sold out, die erst Mitte September startet. Dann wird im Londoner Museum der Teppich von Bayeux gezeigt. Dargestellt wird auf ihm in 58 Szenen die normannische Eroberung Englands im Jahr 1066 durch Wilhelm den Eroberer. Der Teppich ist 68 Meter lang und wiegt 350 Kilo. Er ist eine Leihgabe des Museums von Bayeux in der Normandie.

Bei der Ausstellung in London wird der Teppich aber nicht aufgehängt wie in der Normandie, sondern er wird flach ausgestellt.