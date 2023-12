Long Covid - so heißt es, wenn Menschen noch längere Zeit an den Folgen einer Corona-Infektion leiden.

Doch es gibt auch Long Flu, also eine folgenreiche Grippe. Ein US-Forschungsteam hat jetzt beides miteinander verglichen. Im einem Fachmagazin The Lancet Infectious Disease steht, dass auch eine Grippe schwere Folgen haben kann, so dass Menschen ins Krankenhaus kommen - wie auch bei Long Covid. Mehr als 90.000 solcher Patienten und Patientinnen wurden über einen Zeitraum von 18 Monaten beobachtet. Die Daten stammen von US-Veteranen, denn von denen liegen besonders genaue Daten vor.

Auch Sterberisiko bei Corona höher



Beim Vergleich wurde deutlich, dass das Risiko für schwerwiegende Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion höher war als nach einer Grippe. Und auch das Risiko daran zu sterben, war beim Coronavirus höher. Besonders wichtig finden die Autoren, dass sich auch eine chronische Krankheit entwickeln kann. Viele Menschen sähen Covid-19 oder Grippe nur als akute Krankheiten. Langfristige Auswirkungen würden oft übersehen. Das Team weist daraufhin, dass Impfungen helfen, schwere Krankheitsverläufe zu verhindern.