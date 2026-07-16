In den letzten Tagen wurde viel an die Flutkatastrophe in Deutschland vor fünf Jahren erinnert.

Viele Menschen wurden von den Wassermassen auf dem eigenen Grundstück und im Haus überrascht und konnten nicht mehr rechtzeitig flüchten. Damit sowas nicht mehr vorkommt, hat eine Hydrologin von der Uni Texas mit ihrem Team einen Hochwasser-Alarm für den Privatgebrauch entwickelt, ähnlich wie ein Rauchmelder, nur für draußen.

Das Low-Tech-Gerät soll man unten am Gartenzaun oder an einem Baum anbringen können. Es besteht aus einem Pfosten, an dem ein Wasser-Sensor verbaut ist. Wird der von Hochwasser berührt, geht ein lauter Alarm los und ein Warnlicht leuchtet auf.

Ohne Internet und App

Laut der Entwicklerin ist der Hochwasser-Melder günstig, wetterbeständig und muss nicht groß gewartet werden. Er funktioniert ganz ohne Internetverbindung oder App, was wichtig für Katastrophensituationen ist.

Aktuell testet das Team noch den Prototypen und sucht nach Investoren.