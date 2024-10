Im Flugzeug soll bei Start und Landung das Handy aus sein, damit die Handy-Funksignale den Flugbetrieb nicht stören. Da klingt es fast etwas widersinnig, dass Forschende in den USA genau mit Handysignalen experimentieren, um den Flugverkehr sicherer zu machen.

Dahinter steckt die Idee, dass die Handy-Signale ein Ersatz für die GPS-Navigation sein könnten - falls die mal ausfällt oder sonstwie gestört ist. Denn es gibt viele Handy-Funkmasten und auch Satelliten, die mit Nicht-GPS-Signalen kommunizieren.



Erste Versuchsergebnisse aus der Luft

Die Idee einer alternativen Navigation damit ist nicht neu, aber das Forschungsteam sagt, dass der Ansatz bisher nur in Bodennähe getestet wurde, und noch nicht in so großer Höhe wie im Flugverkehr.

Erste Versuchsergebnisse haben die Forschenden vor kurzem auf einer Navigations-Konferenz vorgestellt. Das Team besteht aus Forschenden der Ohio State University und einer militärischen Forschungsabteilung vom US-Energieministerium.