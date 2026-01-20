Die Hülle von Flugzeugen macht ganz schön was mit. Hagel und Kollisionen mit Vögeln etwa sind ein Probelm, denn die sorgen für Risse.

Ein US-Forschungsteam hat nun wohl einen Weg gefunden, die Lebensdauer dieser Bauteile deutlich zu erhöhen. Das schreiben sie im Fachmagzin PNAS. Ihr Trick: Ein zusätzlicher Kunststoff und Heizdrähte, die sie mit ins Verbundmaterial eingebaut haben. Schickt man Strom durch die Heizdrähte, dann schmilzt der zusätzliche Kunststoff und versiegelt die Risse.

Ein Langzeitexperiment zeigte aber auch, dass die Selbstheilung des faserverstärkten Materials mit der Zeit immer schlechter klappt. Und zwar, weil sich der Kunststoff nach und nach mit Bruchstücken der Fasern vermischt und sein Verhalten ändert.

Das Team schätzt trotzdem, dass Bauteile mit ihrer Technik weit über 100 Jahre halten können, statt wie bisher maximal 40. Unter realen Bedingungen muss sich das erst noch beweisen.

