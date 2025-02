Zum ersten Mal hat Deutschland letztes Jahr alle EU-Grenzwerte für saubere Luft eingehalten.

Auch den Grenzwert für Stickstoffdioxid, NO2, meldet das Umweltbundesamt. Und zwar an allen Stationen - zum ersten Mal seit Einführung des Grenzwertes 2010. Allerdings war es teilweise ziemlich knapp: An einer besonders stark befahrenen Straße in Essen wurde zum Beispiel ein Mittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen - exakt der Wert, der durchschnittlich pro Jahr maximal erreicht werden darf. Der niedrigste gemessene Jahrsmittelwert für Stickstoff-Dioxid lag bei eins - und wurde auf einem Berg im Schwarzwald gemessen.

Stickstoffdioxid entsteht, wenn etwas verbrennt - in Städten wird es vor allem durch Dieselmotoren von Autos oder Bussen produziert. Zu den besseren Luftwerten haben unter anderem Tempolimits geführt und dass viele Städte beim Nahverkehr auf Elektro-Busse umgestellt haben.

Die aktuell geltenden Grenzwerte sind allerdings mehr als 20 Jahre alt. Ab 2030 gelten in der EU strengere Werte.